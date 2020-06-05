صحة الدقهلية: خروج 119 حالة من مستشفيات العزل خلال أسبوع

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خروج 119 حاله من مستشفيات عزل الدقهلية المتمثلة بمستشفى العزل بتمى الامديد، و مستشفى العزل بالمدينة الجامعية، وذلك خلال الأسبوع الماضى بعد تحول نتائج مجموعه منهم من إيجابى إلى سلبي.

وأشار مكى إلى شفاء 72 حالة منهم شفاء كامل، بينما 47 حالة تم تحول نتائجهم من إيجابى إلى سلبي، وخروجهم للمتابعة بالمنزل بعد تحسن أحوالهم واختفاء الأعراض المصاحبة للإصابة بالفيروس، وقام فريق الطب الوقائى بمتابعة هذه الحالات بالمنازل وأماكن إقامتهم، وكذلك المخالطين مع صرف وإعطاء جميع المخالطين أدوية وقائية حرصا على انتقال الفيروس لهم أو إصابتهم، وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار أعمال المتابعة المنزلية لجميع الحالات التى تم وضعه بالحجر المنزلي.

وتهيب صحة الدقهلية بالمواطنين الالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة، ولبس الماسك وخاصة فى أى مكان عام، وأماكن العمل، والتجمعات وتنفيذ التباعد الاجتماعى.

يذكر بأن عقد الدكتور سعد عبد اللطيف مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعا مع الفوج السادس من الأطقم الطبية، والمكلف بالذهاب إلى مستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد، تدريجياً ابتداء من اليوم الخميس، الموافق 4 يونيه وذلك فى حضور الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، للطب الوقائي، وأميمة مدير إدارة التمريض بالمديرية، حيث أشاد مكى بمجهودات وتضحيات الأطقم الطبية وأنهم ركيزة أساسية فى تقديم الخدمة الطبية لمواجهة فيروس الكورونا المستجد .

وأوضح لهم الإجراءات الوقائية، والاحترازية ومكافحة العدوى، فى التعامل مع مرضى الكورونا بمستشفى الحجر الصحي، حرصاً على صحة الفريق الطبى وكذلك الاهتمام بالمرضى وتقديم أعلى رعاية طبية ممكنة، كما شدد على أن صحة وسلامة الفريق الطبى يحتل أولوية كبرى، وأن يحرص الفريق الطبى على تنفيذ تعليمات وبروتوكولات مكافحة العدوى، ووزارة الصحة فى هذا الصدد وتمنى لهم السلامة فى مهمتهم القتالية والعودة سالمين إلى أهلم بإذن الله .

والجدير بالذكر أن هذه الأطقم الطبية من مستشفيات الكردى وميت سلسيل والجمالية وشربين وقد شارك بعضهم فى الافواج السابقة وأصروا على المشاركة مرة اخرى برغبتهم والانضمام إلى كتيبة الجيش الأبيض مرة اخرى .