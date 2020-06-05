صحة البحر الأحمر : عقمنا جميع المنشآت الصحية وحملات مكافحة شاملة..صور

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، وكذلك أن أعمال الوقاية من فيروس كورونا المستجد تتم على قدمٕ وساقْ لاستمرار حملات التطهير بمدن المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (covid-19)، حيث تم توجيه فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية بالغردقة وغارب وسفاجا ومرسى علم والقصير والشلاتين للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير.

واضاف وكيل وزارة الصحة والسكان في بيان له، أن قامت الفرق برش وتطهير وتعقيم مستشفى حميات الغردقة ومستشفى الغردقة العام وديوان مديرية الصحة والإدارة الصحية بالغردقة وتم رش وعمل اعمال مكافحة بمنطقة مبارك 7ومبارك 11ومبارك 12ومبارك 13ومبارك 14والمركز الحضرى ومنطقة الأحياء، وفي مدينة غارب تم تطهير وتعقيم مستشفى راس غارب وديوان الإدارة الصحية ومنطقة جبل الزيت.

وبمدينة سفاجا تم رش وتطهير وتعقيم مستشفى سفاجا المركزى وديوان الإدارة ومنطقة عمارات ابو النصر وتم عمل اعمال مكافحة وتطهيرلعدد 40 محطة مياة، وفي

القصير تم تطهير وتعقيم مستشفى القصير وديوان الإدارة الصحية ومنطقة السوق، كذلك في مرسى علم تم رش وتطهير وتعقيم مستشفى مرسى علم وديوان الإدارة الصحية ومركز طب الأسرة ومنطقة بلوكات خلف مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد.

كما قامت الفرق برش مجلس مدينة الشلاتين ومستشفى الشلاتين المركزى والإدارة الصحية، وبالاضافة الى عمل حملات التوعية للمواطنين، مؤكدا على القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة،وأن يتم نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء المدينة وغيرها من المدن مع تكثيف الرسائل التوعوية عن طريق فرق التثقيف الصحي والرائدات الريفيات وذلك بما يضمن سلامة وصحة مواطني المحافظة.

كما أكد مدير الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم وضع خطة محددة للقيام بتطهير وتعقيم كافة المنشآت السياحية والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية وعملية التعقيم تتم بصورة مستمرة فى كافة مدن المحافظة .





