اليوم السابع
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صحة الأقصر تكشف تفاصيل المتابعة اليومية لحالات العزل المنزلى والمخالطين لهم

الجمعة، 05 يونيو 2020 06:00 ص
صحة الأقصر تكشف تفاصيل المتابعة اليومية لحالات العزل المنزلى والمخالطين لهم صحة الأقصر تكشف تفاصيل المتابعة اليومية لحالات العزل المنزلى والمخالطين لهم
الأقصر – أحمد مرعى

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أكدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه يتم بصورة يومية تقديم خدمات المتابعة اليومية للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمعزولة منزلياً والمخالطين لهم، حيث شكل الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر فريق كبير من مسئولي الصحة، وذلك لمتابعة جميع حالات الإصابة المعزولة منزلياً، والمصنفين بأعراض بسيطة وكذلك متابعة المخالطين لهم.

وقالت وكيل وزارة الصحة بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن الفرق التى تتابع حالات العزل المنزلى تتكون من مسئول عام الرعاية الأساسية ومديري الإدارات الصحية ومسئول الرائدات ومشرفيها ومراقبين صحيين وأطباء رعاية ومدخلي بيانات لتوصيف الحالات يومياً، وكذلك متابعة استجابتهم للعلاج وتحسن حالتهم وسرعة التعامل مع المخالطين في حال ظهور أعراض، كما نوهت وكيل الوزارة إلي أن الحالات المصابة أو المشتبه فيها تحصل علي العلاج اللازم لها مباشرة من داخل مستشفي الفرز الذي توجه إليها المصاب، ولا يتم الإنتظار لعمل المسحة أو ظهور النتيجة.

وأكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه قد بدأ العمل فعلياً في توزيع علاج المخالطين علي منازلهم، والذين ضهرت بهم أعراض في محافظه الأقصر، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن أرقام تليفونات مسئولين العزل المنزلي لسرعة الوصول إليهم في حاله الإحتياج، حيث يأتي هذا في إطار توجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وتعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وذلك للعمل على بذل أقصي جهد من الفريق الطبي في محافظة الأقصر، كما عرضت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، لكافة الحالات بجانب الأدوية تفاصيل كارت متابعة حالات مصابى فيروس كورونا المستجد والعزل المنزلى لهم، وكذلك تفاصيل الوقاية والتعليمات لحمايتهم وحماية المحيطين بهم من العدوى بالفيروس.

وكانت قد أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، عن تشكيل لجنة علمية تضم استشاريين من الحميات والصدر والرعاية المركزة والطوارئ وتخصصات أخرى، وذلك للنظر فى التنسيق مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المعتمد من وزارة الصحة، وكذلك تقييم حالات الاشتباه بمستشفى حميات الأقصر، وأضافت المديرية فى بيان صحفى، أنه تم تشكيل تلك اللجنة طبقاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حيث تم اعتماد بروتوكول حالات الدخول وحالات العناية المركزة، مع وضع ضوابط تشخيص الحالات من حيث الفحوصات وعمل مسحة للتحليل، وأيضا تنسيق حالات الإحالة لنزل الشباب ومستشفيات العزل، وأوضحت المديرية على أن ذلك القرار سيعمل على تخفيف الضغوط على المستشفيات، وإضفاء نوع من التنظيم ينعكس على توفير سبل الراحة للمواطنين والمرضى.

 


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