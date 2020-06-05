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شفاء سيدة من "كورونا" رغم معاناتها من ضعف كفاءة القلب بمستشفى العجمى

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:06 م
شفاء سيدة من "كورونا" رغم معاناتها من ضعف كفاءة القلب بمستشفى العجمى حالة متعافية جديدة بالعجمى
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الدكتورة مرفت السيد مدير مستشفى العجمى ، لعزل مرضى كورونا ، عن شفاء وخروج سيدة متعافية كانت تعانى من ضعف فى عضلة القلب ، وتم إجراء عملية "خراج " لها داخل المستشفى ، بجانب علاج فيروس كورونا، ونشرت الدكتورة مرفت السيد مقطع فيديو للسيدة التى أجريت لها عملية ناجحة داخل المستشفى بتواجد الدكتور وليد عبد الغنى المشرف على الحالة،لاستئصال الخراج، بينما تقدمت السيدة المتعافية بكامل الشكر و التقدير الى إدارة المستشفى وأكدت على أنها لم تلقى مثل تلك العناية فى أى مستشفى أخرى.

وكانت حالة السيدة تعانى من ضعف فى عضلة القلب بكفاءة 20% و ضغط و سكر ،إلى جانب الاصابة ب"خراج" فى اليد اليسرى ،وتمت العملية بنجاح من خلال الفريق الطبى وطبيب التخدير وليد خضير وطاقم التمريض

وقد أكدت الدكتورة ميرفت السيد مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، خروج 10 حالات جديدة متعافية من فيروس كورونا اليوم ، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 204 حالات، وعدد المحولين إلى المدينة الشبابية فى أبو قير لقضاء فترة النقاهة 454، كما تم تحويل 18 حالة للعلاج المنزلى.

وأشارت مدير مستشفى العجمى لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع فرق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى عالجة المصابين، حيث تقدم باقى المتعافين الشكر للاطباء و التمريض على حسن التعامل و الرعاية التى تلقوها داخل المستشفى.

وأضافت، أن الفريق الطبى وإدارة المستشفى يبحثون عن أى ثغرة لإدخال البهجة والسعادة على المرضى، مثل الاحتفال بالأعياد والمناسبات لتحقيق ذلك، خاصة وأن الأطقم الطبية والمرضى يقضون فترة العيد بعيدا عن أسرهم وأحبائهم وطالبت الجميع بالدعاء للفريق الطبى والدعم لاستكمال المسيرة حتى انتهاء الأزمة والتخلص من الفيروس.

 


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