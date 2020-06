شرطيان بنيويورك يعتديان على رجل مسن.. وعمدة بوفالو يوقفهما للتحقيق (فيديو)

ثارت حالة من الغضب فى أمريكا بعد تكرار مشاهد العنف من قبل الشرطة مع المواطنين، وهذه المرة تمثلت الواقعة فى تعدى أفراد شرطة نيويورك على رجل مسن يبلغ من العمر 75 عامًا، حيث طرحوه أرضًا، ما أثار حالة غضب كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعى.

وفى هذا الإطار، أوقف ضابطا شرطة فى بوفالو بنيويورك بدون أجر، يوم الخميس، بعد أن أظهر شريط فيديو أنهما كانا يدفعان رجلا يبلغ من العمر 75 عاما إلى الأرض بينما استمرت الاحتجاجات على قتل الشرطة لجورج فلويد حتى العاشرة مساءً.

WARNING: GRAPHIC CONTENT Video shows police in Buffalo, New York, in riot gear shoving a white-haired man to the ground and appearing to march past him https://t.co/JOGKvQ5UNd pic.twitter.com/kCak153VH2