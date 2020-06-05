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شحن 3300 طن صودا كاوية وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:20 م
شحن 3300 طن صودا كاوية وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد موانئ - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  NERMIN TELLI وجنسيتها تركيا ويبلغ طولها 91متر والغاطس 5 متر، وذلك لشحن 3300 طن صودا كاوية من الميناء.

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة. 

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.

من ناحية أخرى، أعلن المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تحقيق ميناء شرق بورسعيد نتائج وإنجازات جيدة خلال الربع الأول من العام 2020، حيث شهدت مؤشرات الأداء ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى ارتفاع إيرادات التحصيل والموازين بالميناء بنسبة 80.5%.

كما زادت أعداد السفن المترددة على الميناء بنسبة 31.8%، وتنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 36.4% والحاويات الصادرة بنسبة 77.3% والحاويات الواردة بنسبة 19.5%، كما ارتفع متوسط الطاقة المحققة بالطن بنسبة 27%.

وكشف رئيس الهيئة الاقتصادية عما حققته ميناء شرق بورسعيد خلال شهر مارس الماضى رغم تباطؤ النمو التجارى والركود الاقتصادى الذى يشهده العالم جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، إلا أن الميناء شهدت ارتفاعاً فى أعداد السفن المترددة عليه بنسبة 17.6 % مقارنة بشهر مارس 2019، كما تنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 15.5 %، والحاويات الواردة بنسبة 7% والصادرة بنسبة 78.7%.

 

 


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