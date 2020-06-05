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شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الجمعة، 05 يونيو 2020 08:00 ص
شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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يشهد اليوم الجمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجات، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.
 
وشهد أمس الخميس ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث ساد طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة، وليلا ساد طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية كان الطقس مائل للبرودة ، و على شمال وجنوب الصعيد كان الطقس مائل للبرودة .
 
 
 

 


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