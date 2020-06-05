سويسرا تعتزم فتح حدودها مع الدول الأوروبية منتصف يونيو

زوريخ (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، أنها تخطط لفتح حدودها لدول الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فى رابطة التجارة الحرة الأوروبية وبريطانيا فى 15 يونيو ، هو موعد أبكر مما كان محددا فى جدولها الزمنى فى ظل انحسار حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأبلغت وزيرة العدل كارين كيلر-سوتر زملاءها فى مجلس الوزراء بالخطوة التى تذهب إلى أبعد من خطة سابقة للبلاد بفتح الحدود مع جاراتها ألمانيا والنمسا وفرنسا فى 15 يونيو وإضافة المزيد من البلدان بحلول 6 يوليو.

وكانت سويسرا قد قالت الشهر الماضى لجارتها الجنوبية إيطاليا، وهى إحدى الدول التى سجلت أعلى معدل للإصابات والوفيات بمرض كوفيد-19 فى العالم، إن خطة روما برفع القيود الحدودية بدءا من 3 من يونيو هى خطوة "سابقة لأوانها".

وسجلت سويسرا اليوم الجمعة 23 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، الذى يصيب الجهاز التنفسى ويسببه فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 30936، فى حين بلغ مجموع الوفيات 1660 وفاة.