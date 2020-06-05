اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 04:54 م
خالد صلاح
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سويسرا تعتزم فتح حدودها مع الدول الأوروبية منتصف يونيو

الجمعة، 05 يونيو 2020 04:28 م
سويسرا تعتزم فتح حدودها مع الدول الأوروبية منتصف يونيو الشرطة السويسرية تطبق التباعد الاجتماعى
زوريخ (رويترز)

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أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، أنها تخطط لفتح حدودها لدول الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فى رابطة التجارة الحرة الأوروبية وبريطانيا فى 15 يونيو ، هو موعد أبكر مما كان محددا فى جدولها الزمنى فى ظل انحسار حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وأبلغت وزيرة العدل كارين كيلر-سوتر زملاءها فى مجلس الوزراء بالخطوة التى تذهب إلى أبعد من خطة سابقة للبلاد بفتح الحدود مع جاراتها ألمانيا والنمسا وفرنسا فى 15 يونيو وإضافة المزيد من البلدان بحلول 6 يوليو.

 

وكانت سويسرا قد قالت الشهر الماضى لجارتها الجنوبية إيطاليا، وهى إحدى الدول التى سجلت أعلى معدل للإصابات والوفيات بمرض كوفيد-19 فى العالم، إن خطة روما برفع القيود الحدودية بدءا من 3 من يونيو هى خطوة "سابقة لأوانها".

 

وسجلت سويسرا اليوم الجمعة 23 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، الذى يصيب الجهاز التنفسى ويسببه فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 30936، فى حين بلغ مجموع الوفيات 1660 وفاة.

 


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