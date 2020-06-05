سنغافورة تسجل 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رويترز

قالت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الجمعة، إنها سجلت 261 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، في أقل زيادة يومية في عدد الإصابات في نحو شهرين.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37183، حيث قالت وزارة الصحة، إن انخفاض عدد الحالات يرجع جزئيا إلى إجراء عدد أقل من اختبارات المسح.

وقالت وزارة الصحة في سنغافورة الأربعاء، إنها سجلت 569 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36405. وكانت السلطات قد سجلت أمس الثلاثاء 544 إصابة بالفيروس.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام محلية أن السلطات فى سنغافورة أجلت سفر 900 شخص إلى السعودية لأداء فريضة الحج إلى العام المقبل بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقال المجلس الإسلامى إن 80% من المستبعدين فى فئة عمرية متقدمة مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.