سلبية حالتين اصابة بكورونا بنطاق بئر العبد بشمال سيناء

وسبق وأعلنت إدارة الطب الوقائي بإدارة بئر العبد الصحية بشمال سيناء فى بيان لها أنه وردت نتيجة حالة اشتباه فى إصابة بكورونا تم احتجازها بمستشفى بئر العبد ، وتبين من التحليل ان الحالة ايجابي .

وكانت أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، تخصيصها الرقم الساخن للإبلاغ عن حالات الاشتباه والاستفسار او الشكاوى .

وأوضح البيان ، أنه فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتخفيف العبئ على المواطنين فى ظل توجيهات رئيس الوزراء .

وجه اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتخصيص ، الأرقام التالية للإبلاغ عن اى حالة اشتباه اصابة بفيروس كورونا المستجد ، بجانب الرقم المخصص من وزارة الصحة (105).

والأرقام المخصصة للإبلاغ عن اصابات فيروس كورونا بشمال سيناء هى :

الخط الساخن 114

طوارئ مديرية الصحة بشمال سيناء

3328471

3324475

على أن يتم الابلاغ من المواطنين بالأسم والرقم القومى والعنوان ، اضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة .