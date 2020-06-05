زى النهاردة.. الجنايات تحجز قضية "تنظيم أجناد مصر" الإرهابى للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من 3 سنوات، حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قضية محاكمة 44 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد مصر"، لجلسة 8 أكتوبر 2017، للنطق بالحكم.

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة وجاء فيها: "اجتمع (همام م ع) مؤسس الجماعة و(بلال ص)، و(حسام ف)، وخلال اجتماعهم أرادوا لمصر الضلال، ونصب (همام) نفسه أمير للجماعة، لارتكاب جرائم للمحرمات، وتولى المسئولية العسكرية لإعداد العبوات المتفجرة، المتهم الرابع عشر وآخر تولوا تدريب أعضاء الجماعة عسكريا، وتولى المتهمون (سمير س) و(حسام ف) استقطاب ضعفاء النفوس للانضمام للجماعة، وخاطب فيهم أمير الجماعة أننا في الأرض مفسدون، واشتروا المواد لإعداد المفرقعات في أماكن منها مزرعة أحد المتهمين في أكتوبر".