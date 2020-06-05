اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 03:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوجة تطلب الطلاق هجرنى منذ سنوات وتوقف عن إرسال النفقات

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:00 ص
زوجة تطلب الطلاق هجرنى منذ سنوات وتوقف عن إرسال النفقات خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، طالبت فيها بالتفريق بينها بعد انقطاعه عن إرسال النفقات الشهرية منذ شهر يناير الماضي، لتؤكد للمحكمة:" هجرني منذ ما يقرب من 10عام بعد زواجه، وتحملت فراقه من أجل استقرار الأوضاع بالمنزل، والحفاظ على أولادي، ولم أطالب بالطلاق ولا حقوقي الشرعية، ولكنه بعد كل ما فعلته من أجله رفض الإنفاق على أولاده دون سبب".

وأضافت:" فى مرات كثيرة عانيت من الضغط النفسي، وتدهورت حالتي الصحية، وكد أصاب بالجنون بسبب تركه لنا بمفردنا، لدرجة جعلت أطفالي يلومني ويتهموني بأني السبب في جعل زوجي لا يسأل عليهم".

وتابعت الزوجة "س.و.ر" رزقت منه بثلاثة أبناء، وبعد إنجابه من زوجته الجديدة تغيرت طريقة تعامله معانا، وبدأت الحياة تضيق على وأولادي، حتى أنقطع عن التعامل معنا والإنفاق علينا، رغم أنه يستطيع أن يوفر لهم ما يحتاجوه، وتركنى أعيش فى جحيم فى منزل بمنطقة خطيرة بعد أن باع شقتي حتى يرضي زوجته".

وأضافت:"انتظرت دون أمل، إلى أن علمت منه أن زوجته معارضه بحجة أنى سأنفق ما يتقاضاه على أهلي، وأنه لن يوفر لنا المبالغ المطلوبة، ولم يسأل علينا لمدة 6 شهور دون أن يرفع سماعة الهاتف ويعطينا مليم واحد، كنت أشعر كالمتسولة التى تأخذ الإحسان، حتى أصابني الملل من هذه الحياة بسبب الذل الذى رأيته على يديه".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.


محكمه الاسره

دعوى خلع

خلافات زوجيه

عنف اسرى

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قانون العمل: العجز الكلى للعامل ينهى عقده والجزئى لا ينهيه

قانون العمل: العجز الكلى للعامل ينهى عقده والجزئى لا ينهيه

السياحة والمصايف: شواطئ الإسكندرية مازالت مغلقة ولا صحة للشائعات

السياحة والمصايف: شواطئ الإسكندرية مازالت مغلقة ولا صحة للشائعات

المستشفيات الجامعية: 80% من مصابى فيروس كورونا ليسوا بحاجة لرعاية طبية

المستشفيات الجامعية: 80% من مصابى فيروس كورونا ليسوا بحاجة لرعاية طبية

تفاصيل يوم محمد صلاح فى المنزل.. بيتفرج على فيلم إيه النهارده؟

تفاصيل يوم محمد صلاح فى المنزل.. بيتفرج على فيلم إيه النهارده؟

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة