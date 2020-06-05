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رويترز: لقاح كورونا الإيطالى يبحث عن تمويل لاستكمال تطويره

الجمعة، 05 يونيو 2020 06:00 م
رويترز: لقاح كورونا الإيطالى يبحث عن تمويل لاستكمال تطويره لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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 كشف الرئيس التنفيذي لشركة روتوفارم بايوتك الإيطالية للتكنولوجيا الحيوية أنه يبحث عن مزيد من المستثمرين في الداخل للمساعدة في تمويل تطوير لقاح ضد كوفيد 19، في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد لانتاج الامدادات المحلية من الدواء لمكافحة الوباء.

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" جاءت هذه التعليقات بعد أن تعهدت الشركة المملوكة للقطاع الخاص بتقديم 3 ملايين يورو لاختبار لقاح يسمى Covid-eVax تم إطلاقه في فبراير من قبل شركة التكنولوجيا الحيوية Takis ومقرها روما.

لقاح ايطالى

وقال لوسيو روفاتي ، الرئيس التنفيذي لشركة Rottapharm Biotech: "نأمل أن نكون قادرين على ضم المستثمرين الآخرين من القطاع الخاص والمؤسسات لأنه من الضروري أن تشارك بلادنا بشكل مباشر في تطوير لقاح ناتج عن البحث الإيطالي."

وقال روفاتي إن الأموال المخصصة لتاكيس ، التي أسسها مجموعة من علماء الأحياء والباحثين في ذراع البحث والتطوير لشركة ميرك أند كو العملاقة للأدوية ، ستخصص لإنتاج جرعات للتجارب السريرية الأولى التي ستبدأ في الخريف وقال إن النتائج الأولى متوقعة في مارس من العام المقبل.

تجري تجربتان أخريان على الأقل من قبل شركات الأبحاث الصيدلانية المحلية في إيطاليا ، وهي واحدة من الدول الأوروبية الأكثر تضررا من فيروس كورونا.

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تبحث البلدان عن طرق لدعم إمدادات اللقاحات المحتملة في الوقت الذي يسارع فيه صانعو الأدوية لتطوير علاج أو لقاح لفيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 6.53 مليون شخص وقتل أكثر من 385ألف أخرين .

تعمل بعض الحكومات الأوروبية على تسريع المحادثات مع صانعي الأدوية لإجراء عمليات شراء مسبقة للقاحات قيد التطوير حاليًا ، بعد تحركات من الولايات المتحدة لتمويل التجارب والموافقة على إمدادات اللقاحات مقدمًا.

 

 


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