اليوم السابع
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خالد صلاح
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روسيا تسجل 8726 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يقترب من 450 ألفا

الجمعة، 05 يونيو 2020 09:58 ص
روسيا تسجل 8726 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يقترب من 450 ألفا محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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سجلت روسيا 8726 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ليصل إجمالي عدد الإصابات بها إلى 449834 حالة.

وقال المسؤولون إن 144 مصابا توفوا بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع إجمالي عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 5528 .

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس، أن روسيا سترسل تبرعا طوعيا قدره 500 ألف فرنك سويسري (نحو 522 ألف دولار أمريكي) لميزانية اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "في إطار تعزيز التعاون البناء مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سترسل بلادنا، وفقا لقرار الحكومة الروسية المؤرخ في 28 مايو، تبرعا لميزانيتها (الصليب الأحمر الدولية) قدره نصف مليون فرنك سويسري لتمويل التكاليف المرتبطة باعتماد تدابير لمكافحة فيروس كورونا، نحن نعتبر هذه المساهمة الطوعية مساهمة مهمة لروسيا في التعاون الدولي في مكافحة الوباء."


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فيروس كورونا

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