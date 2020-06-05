اليوم السابع
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رئيس وزراء كندا: يجب أن يحصل العالم كله على لقاح فيروس كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 05:20 ص
رئيس وزراء كندا: يجب أن يحصل العالم كله على لقاح فيروس كورونا رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، الخميس، إنه يجب أن يحصل العالم كله على لقاح فيروس (كوفيد-19) للقضاء على المرض.
وأرسل ترودو هذه الرسالة اليوم في قمة اللقاحات العالمية الافتراضية، التي جمعت 8.8 مليار دولار، والتي استضافتها المملكة المتحدة اليوم الخميس، بمشاركة عشرات الدول والمنظمات لتمويل لقاحات للأمراض المعدية والأمراض التي يمكن الوقاية منها. ويتجاوز هذا المبلغ الذي قدمته أكثر من 50 دولة ومنظمة ما كان متوقعا، إذ كان الهدف المبدئي جمع 7.4 مليار دولار.
وتنعقد قمة اللقاح الدولية في الوقت الذي يتصدى فيه العالم لمرض (كوفيد-19)، ويبحث عن طرق لتطوير لقاح وعلاج للعدوى. 
وكانت هذه هي القمة الدولية الثالثة لترودو في غضون أسبوع حيث صعدت كندا من جهودها للفوز بمقعد في مجلس الأمن الدولي للمساعدة في إعادة بناء عالم ما بعد الوباء.
وسعت القمة، التي استضافها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى ضمان حصول الدول الفقيرة على لقاح نهائي ضد فيروس كورونا.
وقال ترودو: "بصفتنا مجتمعا عالميا، يجب أن نعمل معا للتأكد من حصول الناس في جميع أنحاء العالم على اللقاحات - خاصة الأكثر ضعفا. لذا، لا ينبغي أن يكون صدمة لأي شخص أن صحة مواطنينا تعتمد على صحة الجميع في كل مكان."
وتعهدت الحكومة الكندية، الشهر الماضي، بتقديم مبلغ 600 مليون دولار على مدى خمس سنوات لصالح التحالف الدولي للقاحات "جافي" لتوزيع اللقاحات على الدول الأقل نموا.


كندا

جاستن ترودو

فيروس كورونا

لقاح كورونا

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