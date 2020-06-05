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رئيس وزراء إيطاليا: أزمة كورونا ستعيد اقتصادنا لمستويات عام 2000

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:11 ص
رئيس وزراء إيطاليا: أزمة كورونا ستعيد اقتصادنا لمستويات عام 2000 رئيس حكومة ايطاليا جوزيبى كونتى
كتبت فاطمة شوقى

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قال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتى، أن الناتج المحلي الإيطالي سيتراجع الى مستويات عام 2000 بسبب التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا، وبالتالي "لا يمكن أن يقتصر تحدي إعادة البناء بالعودة إلى أوضاع ما قبل أزمة كوفيد19، وهذا "يتطلب جهدا استثنائيا".

وقال كونتي، مفتتحا الندوة الرقمية بعنوان "إيطاليا تنطلق مجددا:  تحليلات، وأفق واستراتيجيات لإيطاليا ما بعد مرحلة كورونا"، "على عاتقنا واجب جهد كورالي لاستعادة السنوات العشرين الضائعة لإعادة بناء التنمية القائمة على التماسك الاجتماعي والاستدامة والابتكار التكنولوجي وثورة المهارات"، حسبما قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

ووفق رئيس الحكومة الايطالية، فإن نموذج التنمية المتبع في جميع الدول الغربية ، على الرغم من أنه خلق ثروة ، لم يخلق التماسك المجتمعي المطلوب".

ومن ناحية آخرى، أشار المعهد الوطنى الإيطالى يوروستات، إلى أنه يوجد 11.919 مليون عاطل عن العمل فى منطقة اليورو ، حيث ازداد العاطلون عن العمل بمقدار 397 الف فى الاتحاد الاوروبى و211 الف فى منطقة اليورو.

وقال المعهد إن 274 ألف مواطن فقدوا وظائفهم فى شهر أبريل الماضى مقارنة بشهر مارس، ما يعادل انخفاضا فى العمالة بنسبة 1.2%، مشيرا إلى أن الانخفاض فى التوظيف شمل جميع الفئات العمرية، وطال 143 ألف من النساء و131 ألف من الرجال، من بينهم 131 ألف من أصحاب المهن المستقلة.

وقالت الصحيفة إن العديد من المسئولين الإيطالين توقعوا فقدان نصف مليون وظيفة فى البلاد خلال العام الحالى بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوكالة الوطنية لسياسات العمل النشطة ANPAL، ميمو باريسي، خلال احاطة أمام لجنة العمل بمجلس الشيوخ نهاية الشهر الماضى "فى هذا العام، ستفقد ايطاليا نصف مليون وظيفة مع طوارئ كوفيد19، متوقعا استرداد حوالى "ربع مليون وظيفة" فى عام 2021، كما أنه توقع استعادة مستويات التوظيف قبل الوباء (23.4 مليون عامل) ستتحقق فى عام 2023.

 

 


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