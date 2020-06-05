رئيس مدينة كفر البطيخ الجديد: توجد تكليفات محددة لا تختلف باختلاف المواقع

دمياط - عبده عبد البارى

أكد متولى حسن محمد حسنين، رئيس مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، والذى عين رئيسا لمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، أنه يعمل فى أى مكان، وأنه تدرج فى وظائف الإدارة المحلية بعدة وحدات محلية وعدة مدن.

وأكد متولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شغله الشاغل هو قطاع النظافة فهى تستحوذ على اهتمام كبير منه وتابع: "يارب أجد معدات وعمال زى ما كان متوافر بمدينة فايد".

وأكد متولى، أن هناك تكليفات محددة لا تختلف باختلاف المواقع فى الوقت الحالى بسبب جائحة كورونا، وما تستلزم من أعمال تعقيم وتطهير، ثم رفع الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وملف التقنين بصفة خاصة.

المحاسب متولى حسن من مواليد مدينة الإسماعيلية فى يوليو 1961 ، حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الزقازيق ، بدأ عملة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، وشغل العديد من المناصب منها رئيس مدينة أبوصوير ، ثم رئيسا لمدينة القنطرة شرق ورئيسا لمدينة الإسماعيلية ثم صدرقرار وزيرالتنمية المحلية بتعيينه رسميا رئيسا لمدينة فايد، والتى تقع جنوب محافظة الإسماعيلية، وتضم عددا من القرى منها قرية فنارة، وقرية أبو سلطان، وقرية سرابيوم، وقرية هويس سرابيوم، وقرية كسفريت .

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أعلن أن حركة التنقلات لقيادات الإدارة المحلية تتضمن 161 قيادة تضم 13 سكرتيرا عاما، و7 سكرتير عام مساعد و141 رئيس مركز ومدينة وحى و89 رئيس مركز ومدينة، و47 رئيس حى و5 ندب بديوان عام المحافظة، و60 قيادة تم تعيينها ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019 .

وجاء ضمن هذه الحركة تعيين متولى حسن محمد حسنين رئيس مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية رئيسا لمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط.