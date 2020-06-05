رئيس مدينة الأقصر: حملات النظافة والرش والتطهير للشوارع يومياً أولوياتى

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، بعد تعيينه رسمياً فى حركة المحليات الجديدة التى أعلنت أمس الخميس، بعد اعتمادها من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه من أولوياته خلال الفترة المقبلة حملات النظافة والتجميل بمدينة الأقصر، بجانب عمليات الرش والتطهير اليومية لمكافحة العدوى بفيروس كورونا فى مختلف الأحياء بالمدينة.

وقال رئيس مجلس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه أكد على كافة قيادات المدينة ورؤساء الأحياء المختلفة، بمواصلة العمليات الدورية اليومية بتكليف من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للقيام بأعمال التعقيم والتطهير للشوارع والمنازل المصابة، وكذلك حملات النظافة اليومية بأيادى رجال النظافة بالمدينة، مؤكداً أنه نجح رجال المدينة فى تعقيم وتطهير ورش جميع الشوارع الرئيسة والداخلية بمحافظة الأقصر، ويجرى حالياً إعادة التعقيم للمناطق والشوارع التى ظهر بها بعض الإصابات بالشارع نفسه ومنزل المصاب أو كافة المخالطين له حتى لو في مكان آخر، وذلك لمكافحة إنتشار العدوى.

وأوضح العميد أيمن الشريف، أنه طالب رؤساء الأحياء ببذول مجهود غير عادى ويعملون طوال النهار والليل، وذلك ليرى الجميع مدينة الأقصر نظيفة وجميلة، وكل ذلك بفضل رجال النظافة أولاً ورؤساء الأحياء ثانياً ثم بعدها القيادات فهم الجنود الأهم والأقوى بمنظومة النظافة ويبذلون جهد كبير لتجميل المدينة، موضحاً أنه يتم العمل بقطاع النظافة فى الـ5 أحياء بمدينة الأقصر، حيث تقرر أن يتم تسخير كافة الجهود والمعدات ليلاً لوجود حظر التجوال والشوارع فارغه وذلك الأمر يسهل عملية النظافة بباقى الأحياء ليلاً.

وكان قد ولد العميد أيمن محمد عبد العال الشريف رئيس مدينة الأقصر، فى 2/8/1966 وهو متزوج، وفى عام 1988 حصل على بكالوريوس علوم عسكرية، وفى 1993 حصل على بكالوريوس تجارة، وفى 2008/2009 حصل على دبلوم الدراسات العليا في إدارة الموارد البشرية، وحصل على شأن القياديه بالقاهرة في الفترة من 31/8/25،2014/9/2014، وتنمية مهارات مديري ادارات املاك الدولة(رقم4) بسقارة في الفتره من 1/1/2012حتي 20/1/2012، كما شغل العميد أيمن الشريف مناصب رئيس مركز ومدينة القرنة، ونائب رئيس مركز ومدينة إسنا، ومدير إدارة المتابعة الميدانية لحين ورود قرار السيد وزير التنمية المحلية بتعيين رئيس مركز ومدينة إسنا، وسكرتير عام مدينة الأقصر وقائم بأعمال رئيس المدينة.