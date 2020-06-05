رئيس جامعة الفيوم يخرج من مستشفى العزل بعد تماثله للشفاء من "كورونا"

الفيوم رباب الجالى

صرح الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، بأنه تم خروج الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم من العزل الصحي بمستشفى الباطنة الجامعي بعد تعافيه من فيروس كورونا، وذلك اليوم الجمعة الموافق 2020/6/5.

وأضاف الدكتور ياسر حتاتة، أنه تم خروج الأستاذ أيمن حلبة أمين عام الجامعة، والأستاذ أشرف الغندقلي مدير عام مكتب رئيس الجامعة، وذلك بعد إجراء مسحتين طبيتين متتاليتين لكل منهما والتأكد من سلبيتها في كل مرة.

وتابع أنه تتقدم أسرة جامعة الفيوم بخالص التهنئة للأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد والأستاذ أيمن حلبة والأستاذ أشرف الغندقلي لتماثلهم للشفاء، متمنين لهم دوام الصحة والعافية، سائلين الله عز وجل أن يمن بالشفاء على جميع المصابين.