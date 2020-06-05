اليوم السابع
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رئيس الوزراء الجزائرى يشيد بجهود القطاع الطبى فى مكافحة كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:00 ص
رئيس الوزراء الجزائرى يشيد بجهود القطاع الطبى فى مكافحة كورونا الوزير الأول الجزائرى عبد العزيز جراد
أ ش أ

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أشاد عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى الخميس بجهود أفراد القطاع الطبى فى مجابهة انتشار وباء 
كورونا، مؤكدا أن تكريم رئيس الجمهورية لثلاثة منهم بمنحهم أوسمة الاستحقاق الوطني، يأتي تقديرا للتضحيات التي بذلوها والتي رسخت في ذاكرة الشعب الجزائري.
وقال جراد خلال مراسم منح الأوسمة لثلاثة من القطاع الطبي الذين توفوا أثناء مكافحة فيروس كورونا أنه تقديرا للجهود المبذولة على كل المستويات وفي مختلف ربوع الوطن، قرر رئيس الجمهورية تكريم أفراد السلك الطبي من أطباء وشبه طبيين وعمال الصحة المنتمين للجيش الأبيض الذي وقف في وجه الوباء مقدمين النفس والنفيس".
ودعا جراد الشعب الجزائري إلى أخذ العبرة من تضحيات أفراد السلك الطبي والوعي بخطورة الوباء والتضامن مع كل الأسرة الطبية حتى يتم بفضل احترام شروط الوقاية، من المحافظة على صحة وحياة الجزائريين.
وكان جراد قد سلم اليوم وسام "عشير" بعد الوفاة من مصف الاستحقاق الوطني لثلاثة من ضحايا وباء كورونا من القطاع الطبي وهم الأستاذ سي أحمد مهدي والدكتورة 
وفاء بوديسة وسائق سيارة الاسعاف جمال طالحي.
وأكد جراد هذا التكريم يأتي لثلاثة من أبناء الوطن ممن رسخوا في ذاكرة الشعب الجزائري ولا يزالون بمثابة المثل الأعلى للتضحية.


الجزائر

عبد العزيز جراد

كورونا

كورونا فى الجزائر

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