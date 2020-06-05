رئيس المجلس العلمى فى فرنسا: كورونا ينتشر ببطء ونسجل 1000 حالة فى اليوم

كتب : أحمد علوى

أكد البروفيسور جان فرانسوا دلفريسي، رئيس المجلس العلمي فى فرنسا، خلال حوار له مع قناة فرانس إنتر الفرنسية، صباح اليوم الجمعة، أنه حتى لو كان الفيروس لا يزال موجودا، فإن وباء كوفيد 19 "مسيطر عليه" في فرنسا .

وأوضح البروفيسور الفرنسى: "يستمر الفيروس في الانتشار، خاصة في مناطق معينة، ولكنه ينتقل بسرعة بطيئة، حيث كان هناك عشرات الآلاف من الحالات تقريبًا ، وكان هناك حوالي 80.000 حالة جديدة فى يوم واحد في أوائل مارس قبل الحجر الصحى، وحاليا نحن نرصد حوالي 1000 حالة فقط فى اليوم".

وأضاف البروفيسور دلفريسي المتخصص في علم المناعة، "يظهر أن هناك انخفاضًا كبيرًا. وقبل كل شيء ، لدينا جميع الأدوات اللازمة للكشف عن هذه الحالات الجديدة. لدينا الاختبارات ، ثم لدينا نظام كامل من العزلة والاتصال بالجهات المسئولة .

نشر المجلس العلمي ، المسؤول عن توجيه السلطات العامة في إدارة الأزمة ، يوم الخميس رأيا جديدا يوصي بالتحضير لـ "أربعة سيناريوهات محتملة" للأشهر المقبلة ، تتراوح بين "وباء تحت السيطرة" إلى "التدهور الحرج".