اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 12:11 م
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دواء التهاب المفاصل يحد من خطر الوفاة بفيروس كورونا بنسبة 45%

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:00 م
دواء التهاب المفاصل يحد من خطر الوفاة بفيروس كورونا بنسبة 45% ادوية - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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 توصلت دراسة حديثة إلى أن دواء التهاب المفاصل الروماتويدي قد يساعد في تحسين صحة مرضى الفيروس التاجى والحد من الوفاة، وهو  المعروف باسم Tocilizumab ، و يباع تحت الأسماء التجارية RoAcemtra و Actemra ، هو دواء له خصائص مضادة للالتهابات يعتقد العلماء أنه يمكن التحكم في رد فعل الجهاز المناعي المفرط للفيروس.

وحسب "صحيفة الديلى ميل" البريطانية اثبتت الابحاث ان المرضى الذين تناولو الدواء تقل نسبة الوفيات  بينهم إلى النصف مقارنة مع المرضى الذين لم يتلقوا العلاج.

ينتمي Tocilizumab إلى فئة من العقاقير تسمى مثبطات interleukin-6 (IL-6) التي يمكن أن تساعد في التخفيف من رد الفعل الزائد الخطير للفيروس من قبل الجهاز المناعي في الجسم يسمى عاصفة السيتوكين.

تحدث هذه العواصف المزعومة عندما لا يقاوم الجسم الفيروس فحسب ، بل يهاجم أيضًا الخلايا والأنسجة الخاصة به.

في حالات COVID-19 ، المرض الذي يسببه الفيروس ، يمكن أن تؤدي عواصف السيتوكين إلى ضائقة تنفسية ، مما قد يؤدي إلى فشل الجهاز متعدد الأنظمة والوفاة.

حاليًا ، لم يتم اعتماد الدواء من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للاستخدام في مرضى فيروس التاجية.

من أجل الدراسة التي تم نشرها  نظر الفريق إلى 154 مريضًا منبثا في ميشيغان ميديسين، وأُعطي 78 من المرضى دواء التهاب المفاصل ولم يتلق 76 آخرون العلاج.

أظهرت النتائج أن المرضى الذين تلقوا دواء التهاب المفاصل لديهم احتمال أقل للوفاة بنسبة 45 %

ومع ذلك ، لاحظ الباحثون أن المجموعة التي تتلقى العلاج كانت أصغر سنا وأقل عرضة للمعاناة من مرض رئوى، ومع ذلك ، يؤدي نشاط حجب IL-6 إلى خطر أكبر للإصابة بالعدوى ، حيث يعاني 54 في المائة من مجموعة العلاج من عدوى رئوية بكتيرية أخرى ، تُعرف أيضًا باسم العدوى.

 

 


ادوية التهاب المفاصل

كورونا

الفيروس التاجى

فيروس

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