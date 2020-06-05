خسوف شبه ظل القمر يصل ذروته تزامنا مع توقيت بدر شهر شوال لعام

وصلت ظاهرة خسوف للقمر من نوع شبه الظل، التى تشهده الكرة الأرضية فى هذه اللحظات لذروته. ويقوم فريق بحثي من الباحثين بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برصد ظاهرة خسوف شبه ظل القمر الآن بمرصد حلوان.

فى ذروة الخسوف يحجب فيها ظل الأرض57% تقريباً من منطقة شبه الظل فيتفق توقيتها مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1441هـ في الساعة التاسعة وخمس وعشرين دقيقة تقريباً بتوقيت القاهرة المحلي.

وهذا الخسوف لا يُمكن رؤيته بالعين المجردة، ويُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في مصر وفي المنطقة العربية وكذلك في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها قارة أوروبا ماعدا معظم الجزء الشمالي منها، و قارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا، وقارة أستراليا، وقارة أفريقيا، وشرق وجنوب أمريكا الجنوبية، وغرب المحيط الباسفيكي، والمحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، و القارة القطبية الجنوبية.

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ثلاث ساعات وثمانية عشرة دقيقة تقريباً، وتكون بداية الخسوف في الساعة السابعة وست وأربعين دقيقة تقريباً وتكون نهايته في الساعة الحادية عشرة وأربع دقائق تقريباً.