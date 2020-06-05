اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 10:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

خارجية السعودية: نؤكد التزامنا بدعم التحالف الدولى ضد داعش

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:21 ص
خارجية السعودية: نؤكد التزامنا بدعم التحالف الدولى ضد داعش الامير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التزام المملكة العربية السعودية المستمر بدعم جهود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، وبذل كل جهد ممكن في سبيل القضاء على التنظيم والخلايا التابعة له، وفق وكالة أنباء واس.

وقال الوزير في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري المصغر للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي عقد الخميس عبر الاتصال المرئي: "نحن في المملكة العربية السعودية جاهزون لمشاركة خبراتنا في مجال مكافحة الإرهاب، ومنع تمويله، ومحاربة التطرف، ونشر قيم التسامح والانفتاح، مع الدول الأعضاء، وأود أن أشير في هذا الجانب إلى عمل مجموعة مكافحة تمويل داعش، ورئاستها المشتركة من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا، وسعيها المستمر لتجفيف منابع تمويل داعش".

وأضاف: "وعبر اجتماعنا في كوبنهاجن يناير الماضى، أكدنا أهمية منع استغلال أموال إعادة الإعمار، وتركيز جهود المجموعة على القارة الأفريقية، والاستفادة من تقارير منظمة العمل المالي (الفاتف) وعمليات الادراج التي ينفذها مركز استهداف تمويل الإرهاب بالرياض. كما تؤكد المملكة استمرار مساهمتها في جهود التحالف الدولي في غرب القارة الأفريقية ومنطقة الساحل".

وتابع: "إن جهودنا المجتمعة أتت أكلها في انحسار تنظيم داعش الإرهابي، لكننا نشعر ببالغ القلق من تعثر الحلول السياسية لأزمات المنطقة واستمرار تمدد الميليشيات الطائفية وتأجيجها لخطابات التطرف والكراهية، هذه المخاطر توفر للتنظيمات الإرهابية، بما فيها داعش، الفرصة لاستعادة قدراتها في التجنيد وترتيب الصفوف وهو ما يتطلب منا جميعا العمل بكل جدية ومثابرة للتصدي لهذه المخاطر".

وجدد وزير الخارجية السعودي التهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، مؤكداً وقوف السعودية إلى جانب الشعب العراقي وتطلعها للتعاون مع الحكومة الجديدة بما يحقق رفاه وأمن واستقرار البلاد والمنطقة.


السعودية

داعش

الخارجية السعودية

تنظيم داعش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

غدا.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

غدا.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

انتهاء اليوم الـ72 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ72 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

نجل النائب حسين عشماوى: والدى حالته مستقرة.. وننتظر نتيجة تحاليل كورونا

نجل النائب حسين عشماوى: والدى حالته مستقرة.. وننتظر نتيجة تحاليل كورونا

تقرير برلمانى: تعديلات "صندوق مصر السيادى" ترفع كفاءته وتدعم الاقتصاد القومى

تقرير برلمانى: تعديلات "صندوق مصر السيادى" ترفع كفاءته وتدعم الاقتصاد القومى

قانون المرافعات: أحكام النفقة والأجور يجوز معها النفاذ المعجل حتى مع الاستئناف

قانون المرافعات: أحكام النفقة والأجور يجوز معها النفاذ المعجل حتى مع الاستئناف

عقوبات رادعة ضد وضع إعلانات ولافتات بالطرق بالمخالفة ودون ترخيص

عقوبات رادعة ضد وضع إعلانات ولافتات بالطرق بالمخالفة ودون ترخيص

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة