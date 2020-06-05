حى أول طنطا يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات.. صور

الغربية - محمد طارق

شن حى أول طنطا فى محافظة الغربية، برئاسة عادل داود رئيس الحى، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية وفض الأسواق، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ،حيث قامت الحملة برفع إشغالات شارع مصطفى كامل، كما قامت الحملة بتجريد الطريق ورفع الأتربة على جانبى الطرق الرئيسية، ورفع القمامة من نقاط التجميع.



حى أول طنطا يشن حملة مكبرة لإزالة الاشغالات

جدير بالذكر أنه شن حى أول طنطا فى محافظة الغربية مؤخرا، حملة مكبرة برئاسة عادل داود رئيس الحى لإزالة مخالفات البناء بالأبراج السكنية، وذلك بالتعاون مع ضباط شرطة مرافق الغربية وقسم أول طنطا. وقامت الحملة بهدم الطابق الخامس علوى بشارع عزيز فهمى المتفرع من طه الحكيم، والتنبيه على مالكى العقار بعدم البناء مرة أخرى ومخالفة قرار الترخيص، وتم تحرير المحضر اللازم، ورفع تقرير للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.



حى أول طنطا يشن حملة مكبرة لإزالة الاشغالات

وفى سياق متصل، واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، حملاتها اليومية لمتابعة أعمال النظافة ورفع الاشغالات والتطهير والتعقيم الوقائى، تنفيذا لتوجيهات طارق رحمى محافظ الغربية، ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال محمود عيسى، رئيس حى ثان طنطا، إنه تم رفع 250 طن قمامة من جميع نقاط التجميع بنطاق الحى، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا. وأكد "عيسى" استمرار أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بشوارع الحى فى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.





وقال الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إنه تم البدء فى أعمال إنشاء سور لمصنع تدوير القمامة بمدينة المحلة الكبرى. وأوضح نائب محافظ الغربية، أن إنشاء السور بداية لأعمال التطوير بالمصنع للحفاظ عليه من السرقات، حيث يتوقع أن تنتهى كافة أعمال التطوير للمصنع خلال 6 شهور .جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، قد ترأس اجتماعا للاتفاق على تحديد جدول زمنى للأعمال بمصنع المحلة الكبرى خلال الفترة القادمة شامل مواعيد إنهاء التعاقد للاستيراد والأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، بما يضمن وضع خطة لاستيعاب كميات القمامة اليومية خلال مدة المشروع.