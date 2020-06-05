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حركة المحليات.. القيادات الجدد يتسلمون مهام عملهم بالمحافظات غدا

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:44 م
حركة المحليات.. القيادات الجدد يتسلمون مهام عملهم بالمحافظات غدا اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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يستعد نحو 161 قيادة من قيادات المحليات في المحافظات لاستلام مهام عملهم الجديدة، صباح غد السبت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حيث كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أعلن حركة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية، تضمنت حوالى 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و7 سكرتير عام مساعد و141 رئيس مركز ومدينة وحى و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حى و5 ندب بديوان عام المحافظة.

ووجه شعراوى، القيادات المحلية الذين تم تعيينهم وترقيتهم فى حركة المحليات الجديدة ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فى إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير.

وطالب شعراوى، كافة القيادات الجديدة بالتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها، مؤكداً أن الاستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسى فى تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة قيام القيادات المحلية المنقولة والجديدة بالتواجد في المحافظات المنقولة اليها يوم السبت المقبل لسرعة تولى مهام عملها.


حركة المحليات

المحليات

وزير التنمية المحلية

العاملين في المحليات

رؤساء المدن

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