جونسون عن يوم البيئة العالمى: لا نغفل حماية كوكبنا من تهديدات تغير المناخ

كتب محمد شعلان

حذر بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، من إغفال متطلبات حماية الشعوب وكوكب الأرض من التغيرات المناخية، والتركيز فقط على مواجهة فيروس كورونا بمناسبة يوم البيئة العالمي، وقال جونسون عبر حسابه بموقع "تويتر"، "في حين أننا جميعًا نركز بشكل صحيح على ضرب الفيروس التاجي، لا يمكننا أن نغفل عن الحاجة إلى حماية شعبنا وكوكبنا من التهديد المدمر لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي إذا لم يتم فعل شيء".

وأضاف "جونسون" في رسالة بيوم البيئة العالمي: "عندما نواجه هذا الوباء ونبدأ في إعادة بناء اقتصاداتنا، فقد حان الوقت للاستثمار في الصناعات والبنية التحتية والوظائف التي ستتحمل أي عاصفة - أو حتى فيروس آخر - لذا فإننا نرتد بقوة أكثر من ذي قبل".



رئيس وزراء بريطانيا على تويتر

وتابع: "يتم تذكيرنا في يوم البيئة العالمي بأنه لا يمكن لأحد القيام بذلك بمفرده. لهذا السبب يجب أن نتحرك نحو مستقبل أكثر خضرة ونظافة وأكثر مرونة، وتتطلع المملكة المتحدة إلى العمل مع البلدان حول العالم".

وعلى جانب آخر، كشف ألوك شارما وزير الدولة البريطانى لشئون الأعمال، إن نتائج تحليل فيروس كورونا الخاصة به جاءت سلبية، لينقذ بذلك رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون وغيره من كبار الوزراء من أسبوعين محتملين في الحجر الصحي، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن الوزير أمضى في العزلة الذاتية والعمل من المنزل بعد أن ظهر عليه الإعياء أمس فى مجلس العموم.

وأشارت "ديلى ميل" إلى أنه إذا كان شارما أصيب بالفيروس، فربما كان على جونسون وغيره أن يعزلوا أنفسهم بموجب قواعد اختبار وتتبع صارمة تم تقديمها مؤخرًا، حيث التقى الوزير برئيس الوزراء يوم الثلاثاء.

وقالت "يود السيد شارما أن يشكر السلطات البرلمانية ورئيس البرلمان وأيضاً الزملاء البرلمانيين على الكلمات الرقيقة من وغيرهم ممن أعربوا عن تمنياتهم الطيبة خلال الـ 24 ساعة الماضية."

جاء ذلك بعد أن طالب نواب غاضبون البرلمان بانعقاد المجلس "افتراضيا" مرة أخرى بعد أن ظهر شارما وهو يشعر بالتعب قبل عزل نفسه بسبب فيروس كورونا.