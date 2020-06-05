جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة بمستشفيات البدرشين الحوامدية وأبو النمرس

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة مفاجئة علي مستشفيات البدرشين والحوامدية وأبو النمرس للوقوف علي تواجد الأطقم الطبية والتمريض خلال الفترات المسائية حيث بدأت جولة المحافظ بعد ساعات حظر التجوال ومستمرة حتي منتصف الليل.

حرص محافظ الجيزة علي الاطمئنان علي حالة المرضي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم مع التأكيد عليهم بالوقوف دوما إلى جانبهم حتي تمام شفائهم ورجوعهم إلى منازلهم مؤكدا عليهم بضرورة التعاون مع الأطقم الطبية والتسهيل عليهم في مهماتهم .

وأكد المحافظ علي توافر الادوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات مشيدا بتواجد الأطقم الطبية في النبطشيات الليلية لتقديم الرعاية اللازمة للمرضي قائلا " دعم كامل للأطقم الطبية في حربها ضد كورونا " .

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه يتابع المرور الدوري علي المستشفيات لمتابعة حالتهم المرضية وازاله اي معوقات تواجههم في ظل تضافر جهود الجميع للمرور من تلك الجائحة .

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام والدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة ورؤساء مراكز ابو النمرس والبدرشين والحوامدية .

وكان محافظ الجيزة أجرى زيارة مفاجئة لمستشفيات ام المصريين وإمبابة العام والوراق المركزي والعجوزة للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة علي تخصيص حوافز مادية للأطقم الطبية والتمريض لما يبذلونه من مجهودات وتضحيات في سبيل الحفاظ علي سلامة المواطنين مؤكدا انه بتضافر الجهود سوف نتمكن من المرور من تلك الجائحة الصعبة، كما أنه سيتم اتخاذ اجراءات فورية مشددة ضد أى مسئول بالمنظومة الصحية يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين لافتا ان الظرف الراهن لا يتحمل وجود آى تقصير من آى فرد انطلاقا من المسئولية المجتمعية على الجميع.

وأوضح أنه سيتم تشخيص المريض الذي يشتبه في اصابته بكورونا وفي حال الحاجة إلي عمل مسحة له سيتم إجراؤها مع تخصيص كارت متابعة لتلقي المريض العلاج اللازم وفقا لبروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة.