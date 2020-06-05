جولة تفتيشية لأوقاف الإسكندرية لمتابعة مساجد محرم بك

وقال بيان الأوقاف اليوم، إن الجولة شملت منطقة ابيس بإدارة أوقاف محرم بك وأفادت اللجنة أن الأمور مستقرة والحالة طيبة.

وأكد الشيخ خشبة أنه تابع أوضاع المحافظة من خلال التقارير التى رفعت إليه من لجان المتابعة بالإدارات الفرعية وبين أن الأمور على ما يرام وأنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق.

وحذر وكيل المديرية من ترويج شائعات حول المساجد وما يتعلق بها وبين أن الأوقاف هى الجهة الوحيدة المختصة بالمساجد وما يتعلق بها من تصريحات وشئون.