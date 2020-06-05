اليوم السابع
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جولة تفتيشية لأوقاف الإسكندرية لمتابعة مساجد محرم بك

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:20 م
جولة تفتيشية لأوقاف الإسكندرية لمتابعة مساجد محرم بك جولة تفتيشية لأوقاف الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تابعت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة فضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة أوضاع المساجد بالإسكندرية للاطمئنان على الحالة العامة فى المحافظة.

 
وقال بيان الأوقاف اليوم، إن الجولة شملت منطقة ابيس بإدارة أوقاف محرم بك وأفادت اللجنة أن الأمور مستقرة والحالة طيبة.
 
وأكد الشيخ خشبة أنه تابع أوضاع المحافظة من خلال التقارير التى رفعت إليه من لجان المتابعة بالإدارات الفرعية وبين أن الأمور على ما يرام وأنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق. 
 
 وحذر وكيل المديرية من ترويج شائعات حول المساجد وما يتعلق بها وبين أن الأوقاف هى الجهة الوحيدة  المختصة بالمساجد وما يتعلق بها من تصريحات وشئون.
 
 
جولة تفتيشية لأوقاف الإسكندرية (1)
جولة تفتيشية لأوقاف الإسكندرية (1)

جولة تفتيشية لأوقاف الإسكندرية (2)
جولة تفتيشية لأوقاف الإسكندرية (2)
 
 
  
 
 
 

 


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