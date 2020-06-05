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جامعة قناة السويس: استلام رسائل البحث من طلاب فرق النقل 24 ساعة إلكترونيا

الجمعة، 05 يونيو 2020 09:00 ص
جامعة قناة السويس: استلام رسائل البحث من طلاب فرق النقل 24 ساعة إلكترونيا الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس
كتب محمد صبحى

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أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، انتظام استلام الرسائل البحثية بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019 / 2020 من طلاب فرق النقل بكليات الجامعة إلكترونيا .



وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن استلام الرسائل البحثية من الطلاب يتم على مدار الـ24 ساعة دون التقيد بوقت محدد للارسال خاصة وأن عملية التقديم تتم إلكترونيا من خلال موقع الجامعة وايميلات الكليات .

ولفتت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس قالت أن الجامعة لن تمتنع عن استلام الرسائل البحثية بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الجارى من طلاب فرق النقل غير المسددين للرسوم الدراسية .


وكانت الدكتورة ماجدة هجرس أكدت فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " أن الجامعة قامت بإتاحة خدمة سداد الرسوم الدراسية لطلابها من خلال التحويل الالكترونى بالحساب البنكى والكود المؤسسى للجامعة وذلك للتيسير عليهم والحفاظ على التباعد الاجتماعى .

 

وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس إلى أن هناك انتظام فى عمليات استلام الأبحاث بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى من طلاب فرق النقل إلكترونيا من خلال الايميلات ومواقع الكليات .

 

وذكرت رئيس جامعة قناة السويس، أن مركز تطوير التعليم بالجامعة سبق ودشن حوالى 35 الف ايميل للطلاب لاستخدامها فى تقديم البحوث والرسائل البحثية.


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