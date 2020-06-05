اليوم السابع
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تموين الأقصر يتابع صرف المقررات وضبط نصف طن دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء

الجمعة، 05 يونيو 2020 07:53 م
تموين الأقصر يتابع صرف المقررات وضبط نصف طن دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء رجال تموين الأقصر يتابعون صرف المقررات وضبط نصف طن دقيق
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، حملة مسائية برئاسة السيد عبد الرازق الصافى مدير إدارة الرقابة التموينية، وعضوية مفتشى الرقابة التموينية، تم فيها المرور على الأنشطة التموينية لمعرفة مدى الالتزام بقوانين المنظومة التموينية، وتوجيهات رئيس الوزراء بشأن الإلتزام بالإجراءات الصحية ضد مرض كوفيد 19، حيث تبين أن الحالة العامة مستقرة فى صرف مقرارت شهر يونيه، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بكل حسم وما زالت الحملة مستمرة.

وأكد أعضاء الحملة التموينية على الأسواق بالأقصر، الشكر إلى الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، الداعم والموجه والموفر لكل وسائل إنجاز العمل على الوجه الأكمل خلال تلك الأزمة، حيث نجحت الحملة فى ضبط طن ونصف الطن دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، وتحرير محضرين بمعرفة كل من محمود عبد العال حسن، وحسين محمد على من رجال إدارة تموين القرنة.

وفى نفس السياق صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه يتم بصورة يومية بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، المرور الدورى على الأنشطة التموينية لبيان مدى إلتزامهم بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية منعاً لإنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأهاب الدكتور تامر صلاح، فى بيان صحفى، كافة المواطنين وحرصاً على سلامتهم وسلامة أسرهم بمنع التزاحم وإتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر فيما يخص الحصول على إحتياجاتهم من السلع الغذائية والخبز والسلع التموينية والخضر والفاكهة من الأسواق، وذلك بإرتداء الكمامة والحرص على التباعد الإجتماعى والحد من التزاحم، وخاصة مع توفر جميع المواد الغذائية والإستهلاكية والمواد البترولية وخلافه، وتوفر مخزون إستراتيجى آمن من تلك السلع بفروع الشركة المصرية، وكافة المتاجر والمحلات وبالأسعار المناسبة للجميع حفاظاً على سلامة كافة المواطنين.

 

جولات رجال التموين لمتابعة إستقرار صرف المقررات
جولات رجال التموين لمتابعة إستقرار صرف المقررات

 

رجال التموين يتابعون إستقرار صرف المقررات
رجال التموين يتابعون إستقرار صرف المقررات

 

ضبط نصف طن دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء بالأقصر
ضبط نصف طن دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء بالأقصر

 


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