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تقرير لـ"FBI" يتهم جماعة "أنتيفا" بالتخطيط لاستهداف محكمة فيدرالية بالتخريب

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:43 م
تقرير لـ"FBI" يتهم جماعة "أنتيفا" بالتخطيط لاستهداف محكمة فيدرالية بالتخريب تخريب محكمة فيدرالية أمريكية
كتب محمد رضا

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اكتشف تخريب محكمة فيدرالية فى ريتشموند فى ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة، بخط أسود امتد على جميع جدرانها، فى إشارة إلى أنها صُنفت كـ"هدف للتخريب/ الحرق المحتمل" من قبل جماعة "أنتيفا"، وفقًا لتقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالى "FBI" والذى حصلت عليه مؤسسة "ديلى كولر نيوز "Daily Caller News.

 

تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالى معلومات تشير إلى أن "الجدران الخارجية للمحكمة الفيدرالية فى ريتشموند قد تم رشها بخط أسود حول الجزء الخارجى بالكامل"، كما جاء فى التقرير، مضيفًا أن الخط الأسود "تم استخدامه من قبل الأناراكية وأنتيفا كعلامة لتحديدها هدفا للتخريب أو الحرق المحتمل.

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وتم إخطار مكتب التحقيقات الفيدرالى بالعلامات بعد يوم واحد من إخطاره من قبل ضابط فى وكالة أخرى لإنفاذ القانون بأن الأفراد المجهولين "الذين يعتقد أنهم أعضاء، أو شركاء، للأناراكية ومجموعة أنتيفا"، قد ناقشوا حرق محكمة ريتشموند، وفقا للتقرير.

 

وقالت إدارة شرطة ريتشموند، إنها ضبطت مسرعًا للنيران إلى جانب مسدسات وأقنعة غاز ومجموعات من الدروع الباليستية بعد اعتقال 7 أشخاص فى وقت مبكر من صباح الأربعاء، ومن غير الواضح ما إذا كان هؤلاء الأفراد على صلة بالتخريب لمحكمة ريتشموند، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "العربية"، اليوم الجمعة.

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وأكدت إدارة شرطة ريتشموند فى بيان، الخميس، أنها على علم بالكتابات لكنها امتنعت عن التعليق إذا كانت قد اتخذت أى خطوات لمنع أى أضرار أخرى فى المحكمة، ورفضت الإدارة الإجابة عما إذا كان الأفراد الذين اعتقلوا صباح الأربعاء على صلة بتخريب المحكمة.

 

وقالت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالى ريتشموند دى ريبيسكى: "كان مكتب التحقيقات الفيدرالى فى ريتشموند على دراية بالتخريب والكتابات التى تحدث فى أراضينا مؤخرًا، ويواصل العمل مع شركائنا فى إنفاذ القانون حسب الاقتضاء.. بما أن هذه التحقيقات مستمرة فلا يمكننا التعليق أكثر".

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