تعليم الشرقية: تعقيم يومى لاستراحات مراقبى الامتحانات وكشف حرارى لهم وللطلاب

الشرقية - إيمان مهنى

انتهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية ، من تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة لهذا العام .

وأكد رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم تجهيز وفرش 23 استراحة على مستوى المحافظة وفرشها بأسرة بغرف مجهزة بكافة الكماليات، وتم اختيار استراحات جيدة التهوية ، وكذلك تعقيم ورش جميع الغرف، واستمرار تعقيم والتطهير يوميا خلال فترة الامتحانات ، كما شكلت غرفة عمليات لمتابعة أى شكاوى للمراقبين ، كذلك التنسيق مع الصحة حيال تعرض أى مراقب لاى ظرف طارئ .

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، لـ" اليوم السابع"، إنه يؤدى امتحانات هذا العام، أكثر من 42 ألف طالب موزعين 162 لجنة، بحيث يكون فى كل لجنة 14 طالبا فقط، و تباعد بين المقاعد، كما سيتم توقيع فحص كل طالب و مراقب بالكشف الحرارى قبل دخول اللجنة، و تطهير المبنى يوميا.