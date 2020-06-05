اليوم السابع
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تعرف على أسباب الاصابه بنزيف الأنف

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:00 ص
تعرف على أسباب الاصابه بنزيف الأنف نزيف الأنف
كتبت هند عادل

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نزيف الأنف أمر شائع ويسبب حالة من الخوف والفزع لكن نادرًا ما يشير إلى مشكلة طبية خطيرة، يحتوي الأنف على العديد من الأوعية الدموية، والتي تقع بالقرب من السطح في مقدمة ومؤخرة الأنف، إنها هشة للغاية وتنزف بسهولة نزيف الأنف شائع عند البالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 10 أعوام.

ووفقا لتقرير لموقع healthline هناك نوعان من نزيف الأنف، يحدث نزيف الأنف الأمامي عندما تنكسر الأوعية الدموية الموجودة في مقدمة الأنف وتنزف، ويحدث نزيف الأنف الخلفي في الظهر أو في أعمق جزء من الأنف في هذه الحالة ، يتدفق الدم إلى أسفل الحلق يمكن أن يكون نزيف الأنف الخلفي خطيرًا.

 

أسباب نزيف الأنف

هناك العديد من أسباب نزيف الأنف نادرا ما يكون نزيف الأنف المفاجئ أو النادر خطيرا إذا كان كان  نزيف في الأنف يحدث  بشكل متكرر ، فقد تكون هناك مشكلة أكثر خطورة، الهواء الجاف هو السبب الأكثر شيوعًا لنزيف الأنف إن العيش في مناخ جاف واستخدام نظام تدفئة مركزي يمكن أن يجفف الأغشية الأنفية ، وهي أنسجة داخل الأنف.

يسبب هذا الجفاف تقشر داخل الأنف، التقشر قد يسبب حكة. إذا تم خدش الأنف أو انتزاع القشور فقد يحدث النزيف.

يمكن أن يؤدي تناول مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان للحساسية أو نزلات البرد أو مشاكل الجيوب الأنفية أيضًا إلى جفاف الأغشية الأنفية والتسبب في نزيف الأنف.

تشمل الأسباب الشائعة الأخرى لنزيف الأنف ما يلي:

جسم غريب عالق في الأنف.

مهيجات كيميائية.

رد فعل تحسسي.

إصابة في الأنف.

العطس المتكرر.

التعرض لهواء بارد.

عدوى الجهاز التنفسي العلوي.

تناول جرعات كبيرة من الأسبرين.

تشمل الأسباب الأخرى لنزيف الأنف ما يلي:
 

ضغط دم مرتفع، اضطرابات النزيف، اضطرابات تخثر الدم، سرطان.

معظم نزيف الأنف لا يحتاج إلى عناية طبية ومع ذلك ، يجب طلب الرعاية الطبية إذا استمر نزيف الأنف لفترة أطول من 20 دقيقة ، أو إذا حدث بعد الإصابة قد يكون هذا علامة على نزيف الأنف الخلفي ، وهو أكثر خطورة.

تشمل الإصابات التي قد تسبب نزيف في الأنف السقوط أو حادث سيارة أو لكمة في الوجه قد يشير نزيف الأنف الذي يحدث بعد الإصابة إلى كسر في الأنف أو كسر في الجمجمة أو نزيف داخلي.

 

 

 


نزيف الانف

أسباب نزيف الانف

أنواع نزيف الانف

إصابات الانف

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