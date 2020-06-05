تعافى وخروج 7 حالات كورونا من مستشفى سمسطا المركزى والواسطى ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى - هانى فتحى

أعلن الدكتور عمر الخواجة مدير مستشفى سمسطا المركزى، جنوب غرب بنى سويف، اليوم الجمعة، خروج وتعافى 3 حالات من المستشفى بعد أن اكتمل شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم الدعم الطبى والعلاج اللازم.

وكان الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف أعلن اليوم الجمعة، عن تعافى 4 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا وخروجها من مقر العزل بالمدينة الجامعية للبنات شرق النيل، مشيرا إلى أن العدد الإجمالى للمتعافين ارتفع إلى 112 حالة "ممن غادر المدينة الجامعية منذ تشغيلها اعتبارا من الرابع من الشهر الجارى "لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافى التام والخروج.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف فى بيان له، مواصلة الجهود التى تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببنى سويف شرق النيل لاستقبال تلك الحالات عن طريق مديرية الصحة حيث تم تجهيز الفرق والمستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن.

كما أعلنت مديرية الصحة اليوم الجمعة عن تعافى 4 مصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم مستشفى الواسطى المركزى شمال المحافظة عائدين إلى منازلهم ، عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة، وذلك بإشراف من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وبرعاية من محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم.

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى الحالى بالمستشفى بقيادة الدكتورة سالى الخولى مديرة المستشفى.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة فى بيان، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببنى سويف شرق النيل لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافى التام والخروج عن طريق مديرية الصحة، وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية( 105)، مشيرا إلى أنه تم تجهيز الفرق والمستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة موجها الشكر إلى الدكتور أسامة احمد عبد الفتاح مدير العزل بالمدينة الجامعية فى الفترة الحالية والفريق الطبى والتمريض والإدارين والخدمات المعاونة على أداء واجبهم تجاه المرضى.