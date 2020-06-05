تعافى وخروج 24 حالة من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف اليوم الجمعة، على تعافى 24 حالات من الإصابة بفيروس كورونا وخروجها من مستشفى التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف .

من جانبه أكد الدكتور أحمد بغدادى مدير إدارة العلاجى بمديرية صحة بنى سويف فى تصريحات صحفية أن ال 24حالة التى خرجت تعافى تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية مشيرا إلى أن الحالات كانوا يتلقوا العلاج داخل مستشفى التأمين الصحى بإشراف الدكتور محمد يحى مدير المستشفى .

من جانبه هنأ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة فى مجابهة الأزمات.

وأكد محافظ بنى سويف فى بيان سابق له على ان كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهد وتبذل كل مافى وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة فى هذا الشأن ، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع اية سيناريوهات محتملة ، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه ادارة الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الملف أولوية.