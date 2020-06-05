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تشميع 3 محال تجارية بالزقازيق لمخالفة قرار الغلق.. صور

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:51 م
تشميع 3 محال تجارية بالزقازيق لمخالفة قرار الغلق.. صور جانب من تشميع المحال
الشرقية - إيمان مهنى

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شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مسائية على المحال التجارية، أسفرت عن تشميع 3 محال تجارية مخالفة (ترزى وصالون حلاقة وملابس) بكفر محمد حسين، وحي مبارك وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

 

وذلك بناء على تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قوات الأمن بالمرور الميدانى على كافة الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة للتأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والمقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، وما يماثلها من المحال والمنشآت، وكذلك المحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، والمطاعم، وكافه المنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل.

 

وتستمر الاجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة على المخالفين وتطبيق القانون بكل حزم وقوة ليكونوا عبره اما يخالف قرارات القياده السياسية والتى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطن من الاصابة بفيروس كورونا.

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