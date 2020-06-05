تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى مالى

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أعلنت وزارة الصحة فى مالى، مساء الخميس، تسجيل 75 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكر بيان للوزارة بثته الإذاعة المالية "أنه وبعد إجراء 411 فحصا، تم تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في مالي إلى 1461 مصابا تعافى منهم 806 حالات، وتوفي منهم 85 ويواصل 570 مصابا علاجهم في المستشفيات".