ترامب يشيد بتقرير الوظائف الأمريكية بتغريدة

رويترز

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة اليوم الجمعة، نسب فيها الفضل لنفسه في تقرير مذهل للوظائف الأمريكية أظهر أن معدل البطالة في البلاد انخفض خلال جائحة فيروس كورونا، ثم أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في الساعة العاشرة صباحا (1400 بتوقيت جرينتش).

وكتب ترامب في غضون دقائق من نشر الحكومة تقرير الوظائف لشهر مايو "حقا تقرير وظائف كبير. أحسن الرئيس ترامب".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد ، أن جون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض سابقا لم يكن يعرف أنه يعتزم طرد جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي السابق، مشيرا إلى أن طرد جيمس ماتيس من البيت الأبيض لم يكن أمرا جيدا بالنسبة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.