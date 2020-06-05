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ترامب يستعرض انخفاض البطالة ويشجع على فتح الاقتصاد.. ويؤكد: نمو اقتصادى قادم

الجمعة، 05 يونيو 2020 04:58 م
ترامب يستعرض انخفاض البطالة ويشجع على فتح الاقتصاد.. ويؤكد: نمو اقتصادى قادم ترامب
كتبت رباب فتحى

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بدأ الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مؤتمره الصحفي فى البيت الأبيض، وافتتح الرئيس تعليقاته باستعراض أرقام الوظائف التى استطاع توفيرها، والتى جاءت بشكل غير متوقع وسط أزمة اقتصادية بسبب فيروس كورونا.

وأشار ترامب إلى تقرير الوظائف هذا الصباح، والذى أظهر انخفاض البطالة فى الشهر الماضى لكنه ظل مرتفعاً عند 13.3% ، وهو "تأكيد على كل العمل الذي نقوم به"، على حد تعبير ترامب.

توقع ترامب أن يكون تقرير الوظائف علامة على النمو الاقتصادي المستدام، مصرا على استمرار البطالة في الانخفاض. وقال ترامب عن شكل منحنى الانتعاش في البلاد "هذا أفضل من حرف V". "هذه سفينة صواريخ".

ويصف الرئيس الأمريكى أيضا انخفاض البطالة بأنه "إشادة هائلة بالمساواة"، على الرغم من أن البطالة السوداء ارتفعت بالفعل بشكل طفيف الشهر الماضي بينما انخفضت البطالة البيضاء.

ثم قال ترامب إنه قبل تفشي جائحة الفيروس التاجي، كان للولايات المتحدة "أكبر اقتصاد في تاريخ العالم". ودعا الرئيس الولايات التي تم إعادة فتحها ببطء أكثر لتكثيف هذه العملية، قائلا إن الولايات التي أعيد فتحها بسرعة "تقوم بأعمال هائلة".

ومع ذلك، تحول الرئيس بشكل غير متوقع من أرقام الوظائف إلى الاحتجاجات، متفاخرًا بالتقدم الذي شوهد في مينيابوليس هذا الأسبوع بعد أن تحولت المظاهرات الأسبوع الماضي إلى العنف.

وقال ترامب إن البلاد تتجاوز "إلى حد كبير" جائحة الفيروس التاجي حيث تبدأ الولايات عملية إعادة فتح اقتصاداتها.

ومع ذلك، حذر خبراء الصحة العامة من أن البلاد قد تشهد موجة ثانية من الإصابات في وقت لاحق من هذا العام ، الأمر الذي قد يتطلب جولة أخرى من التباعد الاجتماعي.

ولكن قلل الرئيس الأمريكى باستمرار من احتمال حدوث موجة ثانية.


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