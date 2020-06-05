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ترامب عن تراجع البطالة: آمل أن ينظر إلينا فلويد ويرى شيئا عظيما يحدث لبلدنا

الجمعة، 05 يونيو 2020 05:22 م
ترامب عن تراجع البطالة: آمل أن ينظر إلينا فلويد ويرى شيئا عظيما يحدث لبلدنا ترامب
كتبت رباب فتحى

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بدا الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب وكأنه يستخدم مؤتمره الصحفي للإعلان عن انتهاء كل من أزمة فيروس كورونا واحتجاجات جورج فلويد، حيث ركز على تقرير يفيد بتراجع البطالة فى شهر مايو رغم الأزمة الاقتصادية التى خلفها فيروس كوفيد19.

قال ترامب عن فلويد، الذي توفى بيد الشرطة الأسبوع الماضي: "آمل أن ينظر جورج إلينا الآن ويقول:" هذا شيء عظيم يحدث لبلدنا ". "يوم عظيم له ، يوم عظيم للجميع. هذا يوم عظيم للجميع ".

وذكر ترامب أن قطاع الضيافة والترفيه اكتسب 1.2 مليون وظيفة الشهر الماضي.

بينما يحتفل ترامب بمكاسب الوظائف في الدولة ويقلل من احتجاجات جورج فلويد المستمرة ، تم طلاء الشارع بالقرب من البيت الأبيض بعبارة "حياة السود تهم".

و قالت صحيفة "الجارديان" إن الاحتجاجات ضد الشرطة مستمرة في جميع أنحاء البلاد.

 ودعا الديمقراطيون إلى عدد من التغييرات في السياسة ، بما في ذلك الحظر الوطني على أماكن تشهد مظاهرات.  

فيما يتعلق بأزمة الفيروسات التاجية ، أظهر تقرير الوظائف هذا الصباح انخفاض البطالة إلى 13.3٪ ، لذا لا يزال الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى التعافي أكثر قبل الوصول إلى مستويات ما قبل الوباء.

ووصف ترامب أولئك الذين انتقدوا استجابته على جائحة كورونا بأنهم "أعداء" ، ووصف أهداف السياسة للصفقة الخضراء الجديدة بأنها "حديث أطفال".

 

كما حث الرئيس الحكام على السماح له بإرسال قوات الحرس الوطني وسط احتجاجات جورج فلويد ، قائلاً إنه سيرسل قوات " السرعة ستجعل رؤوسهم تلف".

 

 


ترامب

كورونا

الاقتصاد الامريكى

كوفيد19

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