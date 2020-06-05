ترامب: استعدنا 40 رهينة ومحتجزا أمريكيا وتواصلت هاتفيا مع مايكل وايت

كتب محمد سعودي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده نجحت في استعادة أكثر من 40 رهينة ومحتجزا أمريكيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ توليه زمام الأمور في البلاد، مشيرا إلى أنه تواصل هاتفيا مع الرهينة الأمريكي السابق مايكل وايت، الموجود الآن في زيوريخ بعد إطلاق سراحه من إيران.



ترامب على تويتر

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل :"إلى الولايات المتحدة! لقد أحضرنا الآن أكثر من 40 رهينة ومحتجزاً أمريكياً إلى البلاد منذ أن توليت منصبي. شكرا لإيران، إنها تعرض صفقة محتملة!".

وأشار ترامب إلى أنه تواصل هاتفيا مع الرهينة الأمريكي السابق مايكل وايت، الموجود الآن في زيوريخ بعد إطلاق سراحه من إيران، مضيفا :"سيكون على متن طائرة أمريكية قريبًا، وسيأتي إلى المنزل".

وتابع ترامب: المشكلة لدينا في عمليات الحرق العمد والنهب ووجود المجرمون والفوضويون الذين يريدون تدمير أمريكا.

ومع استمرار الاحتجاجات الحاشدة ضد العنصرية التي شهدتها أمريكا وتخللها أعمال عنف ونهب في بعض المناطق، قال ترامب: "المشكلة ليست في طيارو طائرات الهليكوبتر الموهوبين جدا والذين يرغبون في إنقاذ مدينتنا، المشكلة هي الحرق العمد والنهب والمجرمون والفوضويون الذين يريدون تدميرها (وبلدنا)!".

في سياق متصل، نشر ترامب نص رسالة من المحامي المتقاعد جون دود، معلقا عليها قائلا :"اعتقد أن هذه الرسالة من المحامي المتقاعد المحترم، جون دود، ستكون ذات أهمية للشعب الأمريكي. اقرأوها!".

I thought this letter from respected retired Marine and Super Star lawyer, John Dowd, would be of interest to the American People. Read it! pic.twitter.com/I5tjysckZh — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020

وغادر العسكري الأمريكي السابق مايكل وايت إيران بعد ما أفرجت عنه السلطات الإيرانية، بعد احتجاز دام عامين، وذلك بعد إفراج الولايات المتحدة عن العالم الإيراني سيروس أصغري، ما يشير إلى وجود اتفاق ضمني لتبادل السجينين برعاية سويسرية، رغم نفي الخارجية الإيرانية أمس وجود صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مسؤولون أمريكيون، الخميس، إن أحد قدامى محاربي البحرية أطلق سراحه بعد اعتقال دام نحو عامين في إيران وهو في طريق إلى الولايات المتحدة على متن طائرة حكومية سويسرية.

وأضاف المسؤولون أن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، طار إلى زيوريخ مع طبيب للقاء المعتقل المحرر، مايكل وايت، قبل وصوله إلى الولايات المتحدة.

وقالت والدة وايت، جوانا وايت، في بيان: "أنا مسرورة للإعلان أن الكابوس انتهى وأن ولدي في أمان في الحجز الأمريكي وفِي طريقه للوطن."

وشكرت وزارة الخارجية وبيل ريتشاردسون، السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة وحاكم ولاية نيو مكسيكو سابقا، على إثارة قصية ابنها مع الإيرانيين.

ويعد مايكل وايت (46 عاما)، من قدامى المحاربين الأمريكيين وهو من كاليفورنيا احتجز فى في سجون ايران منذ يوليو 2018 بعد أن طار إلى هناك لزيارة صديقته الإيرانية التى التقى بها على الإنترنت ووقع في حبها، وكان أول أمريكي يُسجن في إيران منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في يناير 2017.