ترامب: استعدنا 40 رهينة ومحتجزا أمريكيا وتواصلت هاتفيا مع مايكل وايت

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده نجحت في استعادة أكثر من 40 رهينة ومحتجزا أمريكيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ توليه زمام الأمور في البلاد، مشيرا إلى أنه تواصل هاتفيا مع الرهينة الأمريكي السابق مايكل وايت، الموجود الآن في زيوريخ بعد إطلاق سراحه من إيران.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل :"إلى الولايات المتحدة! لقد أحضرنا الآن أكثر من 40 رهينة ومحتجزاً أمريكياً إلى البلاد منذ أن توليت منصبي. شكرا لإيران، إنها تعرض صفقة محتملة!".

وأشار ترامب إلى أنه تواصل هاتفيا مع الرهينة الأمريكي السابق مايكل وايت، الموجود الآن في زيوريخ بعد إطلاق سراحه من إيران، مضيفا :"سيكون على متن طائرة أمريكية قريبًا، وسيأتي إلى المنزل".

وتابع ترامب: المشكلة لدينا في عمليات الحرق العمد والنهب ووجود المجرمون والفوضويون الذين يريدون تدمير أمريكا.

ومع استمرار الاحتجاجات الحاشدة ضد العنصرية التي شهدتها أمريكا وتخللها أعمال عنف ونهب في بعض المناطق، قال ترامب: "المشكلة ليست في طيارو طائرات الهليكوبتر الموهوبين جدا والذين يرغبون في إنقاذ مدينتنا، المشكلة هي الحرق العمد والنهب والمجرمون والفوضويون الذين يريدون تدميرها (وبلدنا)!".

في سياق متصل، نشر ترامب نص رسالة من المحامي المتقاعد جون دود، معلقا عليها قائلا :"اعتقد أن هذه الرسالة من المحامي المتقاعد المحترم، جون دود، ستكون ذات أهمية للشعب الأمريكي. اقرأوها!".

I thought this letter from respected retired Marine and Super Star lawyer, John Dowd, would be of interest to the American People. Read it! pic.twitter.com/I5tjysckZh