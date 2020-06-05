اليوم السابع
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تحرير 576 مخالفة كسر الحظر وعدم ارتداء الكمامة فى الغربية

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:05 ص
تحرير 576 مخالفة كسر الحظر وعدم ارتداء الكمامة فى الغربية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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تواصل محافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمي ، جهودها في تنفيد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له إنه تسلم تقريرا اليوم من إدارة المرور بالغربية، أفاد بانه تم تحرير عدد 576 مخالفة بمعرفة إدارة المرور شملت 528 مخالفة كسر حظر، و 44 مخالفة عدم ارتداء الكمامة أثناء القيادة، و 4 مخالفات لسير مركبة التوك توك اثناء الحظر.

 

وناشد "رحمي" المواطنين بالالتزام بقرار مجلس الوزراء والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية والخاصة والمحال التجارية والأسواق وجميع وسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وقال الدكتور احمد عطا  نائب محافظ الغربية،  فى بيان له انه تم البدء في أعمال إنشاء سور لمصنع تدوير القمامة بمدينة المحلة الكبرى.

 

وأوضح نائب محافظ الغربية، ان إنشاء السور بداية لأعمال التطوير بالمصنع للحفاظ عليه من السرقات ، موضحا اسناد اعمال تطوير المصنع للهيئة القومية للإنتاج الحربي، حيث يتوقع ان تنتهي كافةً أعمال التطوير للمصنع خلال 6 شهور .

 

جدير بالذكر ، ان الدكتور أحمد عطا ، قد تراس اجتماعا مع وفد الهيئة القومية للإنتاج الحربى، حيث تم الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى علي تحديد جدول زمنى للأعمال بمصنع المحلة الكبرى خلال الفترة القادمة شامل مواعيد إنهاء التعاقد للإستيراد والأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية ، بما يضمن وصع خطة لإستيعاب كميات القمامة اليومية خلال مدة المشروع.

 

من ناحيه اخرى تفقد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، اليوم، أعمال رصف طريق طنطا - المنطقة اللوجستية، استكمالًا لخطة المحافظة لرصف الطرق الرئيسية والفرعية بالقرى والمراكز والأحياء.


اخبار عاجله

محافظ الغربيه

مخالفات عدم ارتداء الكمامات

حظر التجوال

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