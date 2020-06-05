تباين بورصات الخليج خلال جلسات الأسبوع.. والأسواق الإماراتية تربح 29 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

تباين أداء البورصات الخليجية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت الأسواق الإماراتية محققة مكاسب بلغت 29 مليار درهم، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وربح رأس المال السوقي 22 مليون دينار، فيما تراجعت بورصات السعودية والبحرين ومسقط.



بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 3.97% رابحاً 78 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليغلق عد مستوى 1961.48 نقطة، وربح رأس المال السوقي 6.81 مليار درهم ليغلق عند مستوى 291.83 مليار درهم. ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 3.97% رابحاً 78 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليغلق عد مستوى 1961.48 نقطة، وربح رأس المال السوقي 6.81 مليار درهم ليغلق عند مستوى 291.83 مليار درهم.

وصعد ببورصة دبي قطاع الاستثمار بنسبة 9.1% مدفوعاً بصعود سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 11.1%، شركة شعاع كابيتال بنسبة 1.4%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 4.2% مدفوعاً بصعود سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 4.4%، وشركة إعمار للتطوير بنسبة 10%، شركة إعمار مولز بنسبة 5.3%، ثم قطاع البنوك بنسبة نمو 2.9% مدفوعاً بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.9%.

بورصة أبوظبي كما ارتفع المؤشر العام لبورصة أبوظبي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 4.53% رابحاً 186.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4303.13 نقطة، وربح رأس المال السوقي 21 مليار درهم ليغلق عند مستوى 483.59 مليار درهم. كما ارتفع المؤشر العام لبورصة أبوظبي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 4.53% رابحاً 186.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4303.13 نقطة، وربح رأس المال السوقي 21 مليار درهم ليغلق عند مستوى 483.59 مليار درهم.

وصعد ببورصة أبوظبي، قطاع الاتصالات بنسبة نمو 8.87% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة الإمارات للاتصالات بنسبة 6.18%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 4.59% مدفوعاً بصعود سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 13.12%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة انخفاض 2.06% بضغوط هبوط سهم شركة دانة بنسبة 7.36%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 0.13% شركة الدار العقارية بنسبة 1.69%.

بورصة الكويت وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% رابحاً 3.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5458.96 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% رابحاً 5.22 نقطة ليغلق عند مستوى 4162.78 نقطة، وزاد المؤشر العام بنسبة 0.08% رابحاً 4.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5022.84 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.13% رابحاً 5.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4051.17 نقطة. وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% رابحاً 3.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5458.96 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% رابحاً 5.22 نقطة ليغلق عند مستوى 4162.78 نقطة، وزاد المؤشر العام بنسبة 0.08% رابحاً 4.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5022.84 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.13% رابحاً 5.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4051.17 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 784.41 مليون سهم بقيمة 114.56 مليون دينار عبر تنفيذ 33.15 ألف صفقة، وربح رأس المال السوقي 22 مليون دينار ليغلق عند مستوى 28.616 مليار دينار.



بورصة السعودية فيما تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.62% بضغوط هبوط معظم القطاعات القيادية. فيما تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.62% بضغوط هبوط معظم القطاعات القيادية.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة أمس الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.2% خاسراً 14.63 نقطة ليغلق عند مستوى 7207.78 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.52% رابحاً 337.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7810.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 234.2 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال.

وتراجع 12 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.77%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.44%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.97%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.67%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.62%.

بورصة البحرين كما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.21% خاسراً 2.73 نقطة ليغلق عند مستوى 1273.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 12.06 مليون سهم بقيمة 2.81 مليون دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انحفاض 0.5% بضغوط خبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.69%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 0.29% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 0.61%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.12% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 1.05%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.06% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد.

بورصة مسقط وهبط المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.09% خاسراً 3.2 نقطة ليغلق عند مستوى 3517.6 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 13.4 مليون ريال عماني ليغلق عند مستوى 18.353 مليار ريال، وبلغ حجم التداول ببورصة مسقط 28.28 مليون سهم بقيمة 5.425 مليون ريال.

وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة ببورصة مسقط سهم "العمانية القطرية للتأمين" بنسبة 6.98%، ثم سهم "عمان كلورين" بنسبة 5.66%، ثم سهم "الأنوار القابضة بنسبة 4.23%، فيما تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم "مطاحن صلالة" بنسبة 16.86%، ثم سهم "مسندم للطاقة" بنسبة 4.14%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 6.98%.