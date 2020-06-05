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تاجر مخدرات يقتل موظف أثناء فض مشاجرة بمنشأة ناصر

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:20 ص
تاجر مخدرات يقتل موظف أثناء فض مشاجرة بمنشأة ناصر جثة _ ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شهد شارع وادي الكباري بمنطقة منشأة ناصر، واقعة مأساوية، بعدما قُتل موظف على يد تاجر مخدرات بمنطقة منشاة ناصر، أثناء تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وسائق توك توك.

البداية عندما نشبت مشاجرة بين سائق توك توك وتاجر مخدرات يدعى "ج" الشهير بـ"إمبز" لرفض الأخير دفع أجر السائق نظير توصيله لعدة أماكن، وعند قيام السائق بالشكوى لبعض الأهالى من ذلك نشبت بينهما مشاجرة، وفور تدخل المجني عليه يدعي"ع.أ. ع" الشهير بالاستاذ يبلغ من العمر 50 سنة موظف، قام المتهم بالتعدى عليه بقبضة يده.

وعقب ذلك تطورت المشاجرة صعد على اثرها المتهم لاعلى المنزل، وقام بالقاء كتلة من الصخر على المجني عليه إلا أن المرة الأولى لم تصبه، فقام بالقاء مرة اخرى عليه إصابته فى رأسه مما تسبب فى ارتجاج له فى المخ وعلى اثر ذلك توفي فى الحال وفر المتهم هاربا.

وقام الأهالى بابلاغ المقدم علي فيصل رئيس مباحث منشأة ناصر الذي هرع على الفور لمكان الواقعة وتبين وجود جثة لموظف نتيجة تدخله لفض مشاجرة بين تاجر مخدرات وسائق توك توك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.


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