بومبيو يبحث هاتفيا مع ولى عهد الإمارات عددا من القضايا الإقليمية

قالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية مايكل بومبيو بحث هاتفيا مع ولي عهد الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عددا من القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك.
وأضافت المتحدثة في بيان الخميس أن بومبيو اتفق مع ولي عهد الإمارات على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وأوضحت أن الوزير وجه خلال الاتصال الشكر لولي العهد الإماراتي على شراكته القوية مع الولايات المتحدة في مكافحة جائحة كورونا العالمية.
بومبيو يبحث هاتفيا مع ولى عهد الإمارات عددا من القضايا الإقليميةالجمعة، 05 يونيو 2020 07:31 ص
وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
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قالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية مايكل بومبيو بحث هاتفيا مع ولي عهد الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عددا من القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك.
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