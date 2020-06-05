وقالت الخدمة في بيان لها (نقلته صحيفة "بروكسيل تايمز" البلجيكية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة) إن الرقم الإجمالى للمصابين في بلجيكا يشمل الحالات النشطة المؤكدة، وكذلك المرضى الذين تعافوا أو توفوا من جراء الإصابة بالفيروس.



أما عن الوفيات، فقد سجلت السلطات الصحية 29 حالة وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات في بلجيكا إلى 9666 حالة. ومن بين هذه الوفيات الأخيرة، وقعت 15 حالة فى المستشفى و13 في دور الرعاية، حدثت حالة وفاة واحدة فى مكان آخر...وفقا للبيان.