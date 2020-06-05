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بخمسة وخميسة وزغاريد.. شاهد مرضى عزل فاقوس يستقبلون خبر شفائهم من كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:46 ص
بخمسة وخميسة وزغاريد.. شاهد مرضى عزل فاقوس يستقبلون خبر شفائهم من كورونا مرضى عزل فاقوس يستقبلون خبر شفائهم من كورونا
الشرقية - إيمان مهنى

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"زغاريد وخمسة وخميسة وأنتوا على رأسنا".. هكذا استقبل 7 من مصابى كورونا بمستشفى فاقوس النموذجى والمخصص للعزل فى الشرقية خبر شفائهم من فيروس كورونا.

ووثقت إحدى الممرضات لحظة الفرحة فى مقطع فيديو وهى تحمل نتائج التحاليل لمسحات الطبية للمرضى بقسم العزل، لتزف خبر شفاء 7 منهم، لتقوم السيدات بإطلاق الزغاريد، وقامت إحداهن وتدعى نبيلة بعمل خمسة وخميسة بيدها، خوفا من الحسد وهى تطلق تعبارات الحمد لله والشكر للمستشفى، وكذلك قامت المريضة داليا بشكر التمريض، بينما خرج المريض "عم ماهر" من غرفته على الزغاريد ليعرف أنه عينته هو الآخر سلبية، ليرفع يده للسماء حامد الله، ويوجه قوله للتمريض أنتوا على راسى تعبير منه على شكرهم، بينما صعد عم عزت مهلل بقوله "ربنا يبارك فيكم".

 

وكان أمس الخميس شهد خروج 23 حالة شفاء جديدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة، حيث تم خروج 13 حالة من مستشفى العزل بفاقوس، و 6 حالات من مستشفى الصدر بالزقازيق، وحالتين من مستشفى العزل بالزقازيق، وللمرة الأولى خروج أول حالتين شفاء من مستشفى حميات فاقوس، ليصل بذلك إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 159 حالة بالمحافظة حتى الآن منهم 106 حالة بعزل الزقازيق، 13 حالات بالصدر، 22بعزل فاقوس، 3 بحميات الزقازيق، 6 بمستشفى كفر صقر، 7بمستشفى الإبراهيمية المركزي، 2 بحميات فاقوس.

 

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.


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مستشفى العزل

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