اليوم السابع
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بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:04 م
بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما منبر الأزهر

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يقدم اليوم السابع بثا مباشرا لأول صلاة جمعة من الجامع الأزهر بعد التوقف عن إقامة الصلاة بالجامع منذ 66 يوما.

وأعلن الأزهر الشريف إقامة صلاة الجمعة اليوم في الجامع الأزهر بحضور أئمة الجامع والعاملين به بدون حضور مصلين، مع إتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء كورونا.

وأوضح الأزهر الشريف أن خطبة الجمعة سيلقيها الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عن «الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد»، وستبث الخطبة على شاشات التلفزيون وصفحات الأزهر الشريف في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، فيما حددت إدارة البرامج الدينية بالتلفزيون المصرى الشيخ طه النعمانى قارئ لقرآن الجمعة.

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أكد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك هي خطبة الجمعة الأولى منذ قرار الغلق بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرا أنها بشرة خير، داعيا الله أن يرفع البلاء و الوباء عن الإنسانية جمعاء.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أنه من المتعارف لدى أهل العلم أن قبلة الجامع الأزهر مستجاب فيها الدعاء بإذن الله، فلقد تعاهد الأئمة والعلماء قبل إسناد أي تكليف لهم أن يتوجهوا إلى قبلة الأزهر الشريف لأنها مقر العلماء العاملين والأولياء والصالحين ويصلوا ركعتين ويدعوا الله أن يستجيب وأن يجعل التوفيق حليفهم.

وتابع قائلا: خطبة الجمعة ستكون بعنوان الإسلام فى مواجهة النوازل والشدائد ونحن سنتضرع إلى الله ليكشف الغمة عنا فى الأزهر الشريف وسنوجه نداءات للعالم الإنساني والبشرية جمعاء والأمة الإسلامية وللأطقم الطبية ولرجال الاعمال والمال ليتكاتف الجميع من أجل تجاوز تلك الأزمة.

 


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