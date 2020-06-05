اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 08:03 م
خالد صلاح
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بالفيديو.. وزير الاسكان يتفقد مشروع مدينتي برفقة هشام طلعت مصطفي

الجمعة، 05 يونيو 2020 07:46 م
بالفيديو.. وزير الاسكان يتفقد مشروع مدينتي برفقة هشام طلعت مصطفي وزير الاسكان، خلال الجولة

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قام الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة لمشروع " مدينتي " بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقباله هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة .

وأثناء الزيارة قام هشام طلعت مصطفى بشرح لمكونات وعناصر " مدينتي " وحجم الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها وفق المخطط العام للمشروع، ثم قاما بجولة ميدانية تفقدا خلالها تطورات الاعمال بالمشروع وعددا من المجموعات السكنية، وأيضا الوحدات السكنية الخاصة بحصة وزارة الإسكان والمرافق في مشروع " مدينتي " .

 

وأشاد وزير الاسكان، خلال الجولة، بما اطلع عليه من تفاصيل لعناصر المشروع، والحجم الضخم من الاعمال الانشائية المنفذة، مؤكدا أن الوزارة تعطي اهتماما كبيرا لكافة مشروعات التطوير العقارى، سواء الحكومية أو الخاصة باعتبار أن القطاعين هما جناحا النمو الحقيقي للاقتصاد المصرى.

من جانبه رحب هشام طلعت مصطفى بزيارة وزير الاسكان لـ" مدينتي " معربا عن أمله في أن تسهم الجهود التي تبذلها مجموعته العقارية في تقديم قيمة مضافة حقيقية اقتصاديا واجتماعيا لمصر والمصريين .


وزير الاسكان

عقارات

مدينتي

هشام طلعت مصطفى

عاصم الجزار

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